Москва, , 09:49 — REGNUM

Нефть марки Brent, в преддверии публикации важной внутриотраслевой статистики стабильна. Упасть ниже уровня $74 ей не дает ситуация вокруг полного эмбарго на иранскую нефть, а подняться выше $75 не позволяет страх нарваться на назревшую нисходящую коррекцию, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Можно сказать, что цена Brent зажата в достаточно узком торговом коридоре в $74−75 за баррель и нужен веский повод, для того что бы из него выйти. Формально сегодня, 24 апреля такой повод есть, это публикация отчета о запасах сырой нефти в США, который американское министерство энергетики представит в 17:30 по мск», — пояснил эксперт.

Хотя даже этих данных может попросту не хватить для кристаллизации торговых настроений, в текущей неопределенной ситуации. Так что крайне вероятно, что в течение среды котировки Brent так и останутся в пределах указанного диапазона в $74−75 за баррель.

«Однако 24 апреля вечером в момент публикации американской статистики можно будет увидеть попытку пробоя одной из границ, которая вероятно не увенчается успехом, по крайне мере в рамках сегодняшнего дня», — полагает Удилов.

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