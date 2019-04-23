Цены на нефть растут стремительно

Москва, , 15:57 — REGNUM На заявлениях администрации президента США об отмене исключений по закупке нефти в рамках санкций в Иране восьми странам, таким как Италия, Греция, Турция, Китай, Южная Корея, Япония, Индия, Тайвань, цены на нефть стремительно растут, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

23 апреля нефть на европейской сессии торгуется в диапазоне $74,00−74,50 за баррель. Как и предполагалось ранее после пробития ценового уровня $72,00 за баррель, котировки устремились вверх и практически достигли прогнозируемого уровня цены $75.

«Сегодня вечером в 23:30 по мск выходит статистика по недельным запасам нефти в США от Института нефти. Данная статистика в последнее время слабо влияет на направление движения цены. Поэтому стоит ожидать дальнейшего повышения цен на нефть марки Brent к $78 за баррель», — полагает эксперт.

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