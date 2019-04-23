Цены на нефть «подстёгивает» гонка за глобальный рынок

Москва, , 12:49 — REGNUM США потребовали, чтобы покупатели иранской нефти прекратили закупки к 1 мая 2019 года, иначе они могут столкнуться с санкциями, положив конец шестимесячным отказам, которые позволили восьми крупнейшим покупателям Ирана, большинство из которых в Азии, продолжить импорт ограниченных объемов. Это сказалась на рынке нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«До возобновления санкций в прошлом году Иран был четвертым крупнейшим производителем в ОПЕК нефти на уровне около 3 млн баррелей в сутки, но уже в этом месяце экспорт сократился до 1 млн баррелей в день. Что не могло не оказать давление на рынок совместно с сокращениями добычи в рамках договорённостей стран ОПЕК+», — отметил эксперт.

Правительство США в этом году неоднократно заявляло, что оно хочет сократить экспорт нефти из Ирана ниже 1 млн баррелей в сутки (или даже до нуля) и что новые действия будут предприняты к маю. Такие действия непременно создадут жесткие условия для импортеров, а также толкнут цены к $80 за баррель. Конечно, Саудовская Аравия может восполнить дефицит иранской нефти, но Иран против такого шага.

«Сейчас начинается гонка за глобальный нефтяной рынок. США — с одной стороны, стран ОПЕК+ — с другой. В последние месяцы США активно наращивали добычу нефти на фоне снижения ее со стороны ОПЕК+. И когда цены в принципе стали высокими на нефть, США стали использовать рычаги давление на рынок в виде санкций против Венесуэлы и Ирана.

А свою нефть США будут предлагать импортерам по дисконту. В этой связи в краткосрочной перспективе цены на нефть продолжат рост. Нефть марки Brent вырастет до $75,18 за баррель, а сланцевая нефть WTI достигнет $67,00 за баррель», — считает Гасанов.

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