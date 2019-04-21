Минск, , 15:45 — REGNUM

Белорусский концерн «Белнефтехим» решил временно ограничить экспорт белорусских нефтепродуктов якобы из-за плохого качества российской смеси Urals. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил заместитель председателя компании Владимир Сизов.

«С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», — сказал Сизов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля «Белнефтехим» заявил, что качество российской нефти, прокачиваемой транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», резко упало. Утверждалось, что в смеси марки Urals содержатся хлорорганические соединения, превышающие в десятки раз предельные значения по стандарту.

Сизов сегодня заявил, что белорусская сторона уже запросила встречу с представителями российского публичного акционерного общества «Транснефть», чтобы прояснить ситуацию.