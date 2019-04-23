Нефть пытается «забраться повыше»

Москва, , 09:43 — REGNUM Цены на нефть марки Brent после взлёта 22 апреля более чем на 3% медленно ползут к отметке $75. Складывается впечатление, что все влияющие на нефтяной рынок факторы в одночасье сложились в пользу однозначного роста котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«США вводят полное эмбарго на поставки нефти из Ирана, в Ливии возобновляются военные действия, в Венесуэле то и дело возникают проблемы с добычей, и это далеко не все факторы в пользу дальнейшего роста цен», — считает эксперт.

Экспертное сообщество уже говорит о $80 за баррель, однако не стоит забывать, что именно в такие моменты «однозначности» цены могут удивительным образом разворачиваться и двигаться против рыночного консенсуса. И причина вовсе не в том, что ранее действующие факторы исчезли, а в том, что новых покупателей на «бумажном» рынке нефти уже нет и толкать цены выше некому.

Пока же рынок из последних сил пытается забраться повыше, убеждая всех, кто еще не купил, присоединиться к этому походу на новую полугодовалую вершину.

«Сегодня, 23 апреля, функцию убеждения на себя возьмет Американский институт нефти, который опубликует отчет о запасах сырой нефти в США. Так что после некоторой дневной волатильности в диапазоне $74−74,70 нефть марки Brent ближе к вечеру может вплотную приблизиться к отметке $75 за баррель», — полагает Быков.

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