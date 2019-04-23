Москва, , 07:11 — REGNUM

В понедельник, 22 апреля, торги по нефти закрылись в плюсе на 3,0%. Цена на Brent повышалась до $74,50. Достигнут промежуточный целевой уровень, на котором цена может провести около 2−3 дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Нефть (cc) Schmucki

Цена выросла с открытия на слухах, что Штаты в понедельник попросят страны отказаться от импорта иранской нефти. Позднее президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран.

Сегодня, 23 апреля, баррель Brent стоит 74,30 (+0,27%). При текущей ценовой модели на часовом периоде допускаю снижение цены до $73,80 в рамках нисходящей коррекции. Для роста нужны новые покупатели.

По текущим ценам покупать фьючерс на нефть желающих мало. Кто не успел это сделать в пятницу (19 апреля), ждут коррекции. Затем рост котировок возобновится до $75.

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