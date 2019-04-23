Сын экс-министра Татарии встал на путь банкротства: суд принял решение

Казань, , 05:17 — REGNUM Арбитражный суд Татарии признал обоснованным иск о несостоятельности, поданный к бизнесмену, сыну бывшего министра транспорта Татарии Владимиру Швецову, и ввёл в отношении него первый этап — реструктуризацию долгов. Подробности вердикта неизвестны, решение принято 22 апреля 2019 года, но пока не изготовлено и не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, иск к Владимиру Швецову был подан набережночелнинским бизнесменом Маратом Исламовым в июне 2018 года, претензии составили более 1,905 млн рублей. Юрлицо, которым руководил Исламов — ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» из Набережных Челнов — фигурировало в уголовном деле, которое было возбуждено в отношении Швецова — руководителя и совладельца ООО «Союздорстрой 10». Следователи вменяли ему то, что имущество ПАО было выведено с нарушением закона. Дело о мошенничестве возбудили в ноябре 2017 года. Тогда же сообщалось, что, по данным следствия, ещё в октябре 2006 года неизвестные лица минтранса РТ и ПАО превысили свои должностные полномочия. По делу Швецова был допрошен его отец — также Владимир Швецов, который с мая 2001 года по 2007 год был главой министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарии. Бывший министр после скандала с уголовным делом был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья.

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ООО «Союздорстрой 10» также известно своей попыткой стать подрядчиком конфликтной дорожной стройки в Чувашии и неоднократными попытками отбиться от банкротных исков.

Компанию дважды пытались обанкротить только в 2018 году, но в конце декабря суд отказал истцу в лице налоговой службы во введении наблюдения и прекратил производство по иску в связи с частичным погашением задолженности, после которого остался лишь штраф на сумму 58 486,76 рубля. Суд напомнил, что этого недостаточно для начала процедуры банкротства.

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Сам совладелец и директор ООО «Союздорстрой 10» Владимир Швецов оказался не столь удачлив — 22 апреля 2019 года суд вынес определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов.

В декабре 2018 года на очередном заседании суда стало известно, что стороны договорились между собой, но претензии есть у третьего лица.

«Представитель должника представил документы о взаимозачете с заявителем, ходатайствовал об отложении судебного заседания для представления оставшихся документов в подтверждение. Отзыв и документы не представил. От заявителя поступило заявление о процессуальном правопреемстве заявителя на Михееву Н. Н», — уточнялось в определении суда, им же третьими лицами в дело были привлечены Нурия Швецова, прописанная там же, где и Владимир Швецов, и Наталья Михеева.

В феврале 2019 года суд произвёл процессуальную замену истца на Наталью Михееву. Во время заседания в начале апреля заявитель пояснил, что зачёт между должником и первоначальным истцом к Наталье Михеевой отношения не имеет, но представитель должника «возражал против заявления, считая, что задолженность отсутствует», но не представил затребованные судом документы. Дело снова было отложено в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств.

22 апреля суд всё же признал претензии к Владимиру Швецову-младшему обоснованными, но вердикт суда ещё может быть оспорен.