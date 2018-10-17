Фирму сына экс-министра Татарии решили не банкротить. Надолго ли?

Казань, , 12:37 — REGNUM Дело о банкротстве компании, принадлежащей сыну бывшего министра транспорта Татарии, завершилось мировым соглашением. Арбитражный суд РТ прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Союздорстрой 10» по иску одного из заявителей. Совладельцем ООО является Владимир Швецов-младший — фигурант уголовного дела о мошенничестве и претендент на личное банкротство по еще не рассмотренному иску. Решение по делу ООО «Союздорстрой 10» еще может быть обжаловано, тем более 12 октября 2018 года в дело с аналогичными требованиями вступило УФНС по РТ, их рассмотрят 24 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в ноябре 2017 года в отношении Владимира Швецова-младшего было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Следствие считает, что в октябре 2006 года он с нарушением закона вывел из-под обременения имущество ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат». В январе 2018 года по этому делу был допрошен Владимир Швецов-старший. С мая 2001 года по 2007 год последний руководил министерством транспорта и дорожного хозяйства республики.

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Иск с требованием признать ООО «Союздорстрой 10» банкротом 3 мая 2018 года подало ООО «РБР16», которое позднее заменили на правопреемника АО «Загородный клуб «Свияга». Сумма претензий составляла более 4,371 млн рублей.

Позднее в деле появилась еще одна компания, претензии которой суд отклонил, но 12 октября 2018 года в дело вступила налоговая служба с суммой требований почти 2 млн рублей. Её заявление рассмотрят 24 октября 2018 года.

Между тем с основным истцом было подписано мировое соглашение, по которому ООО «Союздорстрой 10» обязалось выплатить задолженность в полном объеме (включая проценты, начисленные на задолженность) в срок до 31.12.2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО также известно своей неудачной попыткой получить крупный дорожный контракт в Чувашии на мост-долгострой.

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Помимо этого, судом до сих пор до конца не рассмотрен банкротный иск к самому Владимиру Шевцову — совладельцу ООО. Истцом выступил Марат Исламов — директор того самого ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат», чьё имущество фигурирует в уголовном деле. Слушания назначены на 13 ноября 2018 года.