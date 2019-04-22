Нью-Йорк, США, , 22:56 — REGNUM

Фондовый рынок США торгуется разнонаправленно, причем два из трех основных индексов Уолл-стрит, S&P и Nasdaq, почти не изменили значения с начала торгов, 22 апреля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 65,33 пункта (0,25%), до 26 494,21 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,41 пункта (0,01%), до 2904,62 пункта, индекс Nasdaq вырос на 6,22 пункта (0,08%), до 8004,28 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 22 апреля начались для всех индексов Уолл-стрит в «красной зоне» на фоне ряда негативных отчетов о состоянии американской экономики.

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