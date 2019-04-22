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Фондовый рынок США начал неделю со снижения индексов

Экономика

Dow Jones упал до 26 510,77 пункта

Нью-Йорк, США, 22 апреля 2019, 17:03 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США открыли первые торги на неделе в «красной зоне», 22 апреля передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 48,77 пункта (0,18%), до 26 510,77 пункта, индекс S&P 500 упал на 6,25 пункта (0,22%), до 2898,78 пункта, индекс Nasdaq упал на 28,69 пункта (0,36%), до 7969,37 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, последние торги прошлой недели в четверг 18 апреля завершились на Уолл-стрит в «зеленой зоне».

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