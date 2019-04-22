Содержание ливнёвок в Ростове-на-Дону обойдётся в 68,5 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM Из года в год ростовские чиновники выделяют деньги на восстановление, содержание, а главное очистку ливневых стоков. Но, несмотря на все финансовые усилия, их состояние не улучшается. Каждый раз ливень превращает улицы города-миллионника в венецианские кварталы. Как сообщает ИА REGNUM, в 2019 году содержание ливнестоков обойдётся городской казне в 68,5 млн рублей.

Так, подрядчику, победившему в конкурсе, заплатят за работу 68,5 млн рублей. Сотрудники компании «Ростводосток» должны до конца года выполнять и дополнительные работы по благоустройству, озеленению и реконструкции строений, если это потребуется.

В 2018 году компания выигрывала два аналогичных контракта, общая стоимость которых составляла 66,8 млн рублей.

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Стоит отметить, что в течение всего 2017 года следить за рабочим состоянием имеющейся в Ростове-на-Дону системой ливневой канализации исполнителю муниципального контракта предлагалось за 25 млн рублей. В условиях договора двух летней давности была прописана не только промывка трубопроводов и санация труб, очистка от мусора, но и ремонт «ливнёвок», установка крышек люков.

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