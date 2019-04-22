В России вводят новые правила расчёта налога на земельные участки граждан

Москва, , 13:35 — REGNUM С 2019 года в России налоговые органы будт рассчитывать земельный налог физическим лицам по новым правилам, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Впервые вводится коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на 10% по сравнению с предшествующим годом.

Также расширен перечень льготников, имеющих право уменьшить сумму налога на земельный участок площадью шесть соток. Теперь право на эту льготу имеют лица, имеющие троих и более несовершеннолетних детей.

Подробнее: Пенсионерам разрешено не платить налог на шесть соток земли

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, позволяющие всем категориям пенсионеров не уплачивать земельный налог на участки площадью в шесть соток.

Читайте также: Комитет ГД поддержал ограничение роста земельного налога для многодетных