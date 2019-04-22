Цены на нефть взлетели почти на 3%

Москва, , 12:48 — REGNUM Нефтяные цены выросли до максимальных отметок за последние полгода на фоне заявлений Госдепартамента США: Вашингтон планирует ввести более жесткие санкции против Ирана и отменить исключения для ряда стран (Китая, Индии, Турции, Италии и т. д.), которые ранее получили возможность продолжить закупки иранской нефти. 22 апреля с начала торгов цены взлетели почти на 3%, преодолев отметку $74, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«До ввода санкций Иран экспортировал более 2,5 млн баррелей в сутки, тогда как сейчас этот показатель не превышает 1 млн баррелей в сутки, несмотря на различные лазейки в санкциях, которые позволяют обходить запреты с помощью привлечения частных сырьевых компаний», — пояснил эксперт.

В данный момент активно обсуждаются слухи о желании Кремля импортировать сырье на свои НПЗ и затем отправлять его конечным покупателям. Тем не менее значительного эффекта на мировые нефтяные цены это оказать не сможет, так как экспорт из страны сократится почти полностью.

«Вероятнее всего, крупнейшие покупатели иранской нефти после коротких словесных выпадов примут новые правила игры. По словам представителя китайской нефтяной компании Huatai Futures, поставки из России и Саудовской Аравии легко восполнят образовавшийся пробел.

Таким образом, рост цен на нефтяном рынке продолжится, и, в отсутствии неприятных сюрпризов, фьючерс на Brent вполне может подорожать до $75», — полагает Николаев.

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