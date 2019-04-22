Цены на нефть «пошли на новый взлёт»

Москва, , 10:24 — REGNUM Начало недели ознаменовалось новым серьёзным скачком нефтяных котировок вверх. Цена марки Brent поднималась утром 22 апреля с $72 выше $74 за баррель. Рост происходит на фоне «узкого рынка» при уменьшении числа участников, поскольку во многих странах продолжаются пасхальные каникулы. Это может провоцировать сильные движения цен из-за уменьшения объёмов торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Но причины взлёта остаются прежними — снижение предложения и возможность продления сделки о сокращении добычи ОПЕК+, падение экспорта из Венесуэлы и Ливии», — отметил эксперт.

Кроме того, приближается срок окончания послаблений со стороны США на поставки из Ирана основным потребителям нефти. И уже в мае льготы могут быть сняты, и усиление эмбарго увеличит нехватку чёрного золота.

«Цена в целом на подъёме и нацелена на покорение отметки $75. Однако после утреннего рывка происходит закономерный технический откат. На сегодняшний день, 22 апреля, актуальный текущий локальный диапазон — $73 — 74,40 по марке Brent», — полагает Удилов.

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