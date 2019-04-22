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Цена на нефть преодолела отметку $74

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 22 апреля

Москва, 22 апреля 2019, 07:14 — REGNUM  Перед пасхальными праздниками 19 апреля цена на нефть сорта Brent зафиксировалась на отметке $71,93. В пятницу нефтяная биржа не работала по случаю национальных праздников, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Сегодня, 22 апреля, рынок открылся резким ростом цен на нефть. Баррель Brent подрожал на 3,18%, до $74,28. Покупатели преодолели все промежуточные сопротивления и двигаются к целевому уровню $74,45.

Цена на нефть подскочила на фоне сообщения The Washington Post о том, что Госдепартамент США должен объявить, что все страны должны полностью прекратить импорт иранской нефти. Те страны, которые проигнорируют пожелания США, в отношении неё будут применены санкции. Инвесторы опасаются перебоев с поставками нефти.

Уровень $74,45 сегодня выступит промежуточным сопротивлением. От него возможна нисходящая коррекция. Следующим ключевым уровнем выступит $75.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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