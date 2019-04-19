Нефть демонстрирует плавную динамику

Москва, , 15:49 — REGNUM На протяжении двух недель, после пробития ключевых уровней сопротивления по чёрному золоту», нефтяные рынки показывали довольно плавную динамику. Причем наблюдается небольшое разногласие между нефтью марки Brent и легкой нефтью WTI, заявила корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Северная эталонная нефть находится в пологом восходящем тренде, который не развернуло ничуть заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова, о том, что нефть ждут на уровне $40 за баррель. Основным драйверами также остаются сложности в Ливии, сокращение поставок из Венесуэлы и ужесточения эмбарго по отношению к Ирану.

«Все эти факторы, безусловно, вызвали опасения по поводу мирового предложения нефти. С учетом восходящего тренда можно будет увидеть небольшое локальное снижение котировок марки Brent до $71,70 за баррель с дальнейшим укреплением начиная с 22 апреля до $72,50 за бочку северного нефтяного эталона», — считает эксперт.

Несмотря на такие поддерживающие факторы, американская легкая нефть после стремительного роста показывает некую стагнацию, делая периодические коррекции все более сильным падением. Даже несмотря на падение экспорта из Саудовской Аравии, де-факто лидера ОПЕК, котировки West Texas Intermediate не обновили свои максимумы, а всего лишь сделали небольшой рывок в сторону удорожания.

«Еще одним поддерживающим фактором для роста выступили запасы нефти, бензина и дистиллятов в США, которые снизились за неделю, как показали в среду данные EIA. Подобное накопление факторов может вызвать рост котировок до $64,50−64,60 за бочку с возможным пробитием этого ключевого уровня», — полагает Ланис.

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