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Второй Северомуйский тоннель вводят в строй

Экономика

Ожидается, что строительство займет пять лет

Москва, 22 апреля 2019, 01:54 — REGNUM  Работы по подготовке к строительству второго Северомуйского тоннеля начаты группой «Сибантрацит» и компанией «Востокуголь». Возведение тоннеля начнется в течение года, сообщает пресс-служба «Сибантрацита».

"В данный момент уже ведутся предпроектные работы. Как ожидается, непосредственно возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года и займет 5 лет», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в рабочую группу по реализации проекта вошли руководители профильных департаментов и управлений «РЖД», а также топ-менеджеры «Сибантрацита» и «ВостокУгля». Первая встреча коллектива, наметившая направления работы, состоялась 11 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, второй Северомуйский тоннель дополнит первый, самый протяженный железнодорожный тоннель в России, открытый в Бурятии на БАМе в 2003 году. Строительство второго тоннеля потребует примерно 261 млрд рублей.

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