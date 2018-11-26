Понедельник, 26 Ноября 2018 года
08:13:57 МСК

Разработан проект нового Северомуйского тоннеля на БАМе

Экономика

Строительство нового тоннеля может обойтись в 261 млрд рублей

Москва, 26 ноября 2018, 07:23 — REGNUM  Более чем в два раза может увеличиться пропускная способность участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) после строительства нового Северомуйского тоннеля в Бурятии. Об этом пишет 26 ноября «Коммерсантъ».

Сообщается, что строительство нового тоннеля может обойтись в 261 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные проекта, разработанного Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию РЖД. Также отмечается, что существующий Северомуйский тоннель способен пропускать 16 пар поездов в сутки, в то время как новый тоннель рассчитан на 34 пары поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о проектировании нового тоннеля было принято 13 августа 2018 года на совещании у российских вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. Напомним, Северомуйский тоннель находится в Бурятии на БАМе. Это самый протяженный железнодорожным тоннель в стране (15,343 км).

Читайте также: РЖД запланировали построить второй Северомуйский тоннель

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить