Разработан проект нового Северомуйского тоннеля на БАМе

Москва, , 07:23 — REGNUM Более чем в два раза может увеличиться пропускная способность участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) после строительства нового Северомуйского тоннеля в Бурятии. Об этом пишет 26 ноября «Коммерсантъ».

Сообщается, что строительство нового тоннеля может обойтись в 261 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные проекта, разработанного Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию РЖД. Также отмечается, что существующий Северомуйский тоннель способен пропускать 16 пар поездов в сутки, в то время как новый тоннель рассчитан на 34 пары поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о проектировании нового тоннеля было принято 13 августа 2018 года на совещании у российских вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. Напомним, Северомуйский тоннель находится в Бурятии на БАМе. Это самый протяженный железнодорожным тоннель в стране (15,343 км).

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