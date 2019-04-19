Москва, , 15:42 — REGNUM

На отечественном валютном рынке 19 апреля наблюдается ослабление национальной валюты, несмотря на низкую активность торгов. В ряде стран сегодня отмечают Страстную пятницу. В большей мере снижение вызвано фиксацией прибыли после недельного роста, а также в связи с резким укреплением американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рост доллара ускорился из-за возросшей уверенности инвесторов в том, что экономика США продолжит расти. Более того, судя по инфляции в ЕС, которая была опубликована на неделе Штаты останутся единственной развитой страной, которая демонстрирует хорошие тепы роста экономики», — отметил эксперт.

На следующей неделе не исключены попытки роста валютной пары доллар/рубль. Цель рост 65,75, однако этот рост должен сопровождаться фундаментальными драйверами, которых не так много. Среднесрочный сценарий по-прежнему на стороне медведей.

«Что касается перспектив на следующее полугодие, то они ухудшаются. Все больше и больше факторов говорит в пользу начала рост доллара и падения национальной валюты. Санкционная риторика США может обостриться. Сделка ОПЕК+, возможно, будет завершена в июне, тогда рубль лишится поддержки нефти. Плюс ко всему, ЦБ РФ намекнул на потенциальное снижение ключевой процентной ставки до конца года на фоне замедления роста инфляции», — пояснил Капустянский.

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