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Стабильность рублю «принесут» пасхальные каникулы

Экономика

… в Европе и США

Москва, 19 апреля 2019, 12:22 — REGNUM  В связи с пасхальными каникулами в Европе и США ситуация с курсом рубля к доллару США и евро будет оставаться стабильной до 23 апреля, так как основные мировые рынки будут закрыты, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Сейчас контракты с поставкой на завтра (ТОМ) на Московской бирже по валютной паре USDRUB торгуются в диапазоне 64.00−63.90 руб. за доллар США, по Евро 71.90−72.00 руб. за евро», — полагает эксперт.

Поддержку рублю оказывает цена на нефть, которая поднялась до $72 марки Brent, но при общей мировой тенденции укрепления доллара США по отношению к другим мировым валютам об этом нам говорит рост индекса, и постоянной угрозой санкциями со стороны администрации США в сторону банковского сектора.

«В перспективе ожидается ослабление валюты, но, скорее всего, это произойдет не раньше вторника 22 апреля, рубль может ослабнуть по отношению к доллару до 65 руб. за доллар и до 72.50 руб. за евро», — считает Лисицын.

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