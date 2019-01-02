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Бесконтактные платежи по карте «Мир» заработают в 2019 году

Экономика

Сначала сервис будет доступен только на смартфонах на базе ОС Android

Бесконтактные платежи по карте «Мир» заработают в 2019 году
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Москва, 2 января 2019, 10:35 — REGNUM  Уже в ближайшие месяцы владельцам банковских карт «Мир» станет доступна услуга бесконтактной оплаты. Как уточнил глава «Национальной системы платежных карт» (НСПК) Владимир Комлев, система Mir Pay может заработать уже в начале 2019 года — в первом квартале.

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Предполагается, что сначала данный сервис будет доступен только на смартфонах на базе ОС Android, а уже потом на других операционных системах.

К проверке системы в пилотном виде уже подключился ряд банков — это Россельхозбанк, МКБ, «Центр-инвест» и Уральский банк реконструкции и развития. Уже в ближайшее время этот список пополнят «СМП Банк», РНКБ и банк «Россия».

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Как сообщало ИА REGNUM, выпуск первых российских пластиковых карт «Мир» начался с декабря 2015 года. Толчком к разработке собственной российской системы платежей (АО «Национальной системы платёжных карт») в России послужили серьёзные сбои в обслуживании карт Visa и Mastercard в 2014 году. В связи с введением санкций против России, упомянутые платёжные системы остановили процесс обработки транзакций по картам нескольких банков.

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Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России
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