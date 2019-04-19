Четыре российских предприятия получат более 2,2 млрд рублей на конверсию

Москва, , 11:00 — REGNUM Общий объём займов, одобренных наблюдательным советом Фонда развития промышленности (ФРП) и предназначенных для финансирования конверсии производства четырёх российских предприятий, составит более 2,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

345,1 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа Научно-исследовательскому инженерному институту в Балашихе. Предприятие планирует начать производство одноразовых вакуумных пробирок для забора венозной крови на анализы. Общая стоимость проекта составит 436,1 млн рублей.

750 млн рублей планируется направить Белорецкому металлургическому комбинату. Предприятие модернизирует сталепроволочно-канатное производство в Башкирии. Стоимость проекта составляет 1,5 млрд рублей.

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744 млн рублей в виде льготного займа планирует получить петербургский завод «Универсалмаш» на производство гражданской строительно-дорожной техники под брендом «Кировец». Объём инвестиций в проект достигнет 1,153 млрд рублей.

393,9 млн рублей будут направлены компании «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы», которая разработает и запустит производство главных редукторов вертолета гражданского назначения Ка-226Т. Стоимость этого проекта оценивается в 787,9 млн рублей.

Ранее в ФРП поддержали создание информационной платформы в Уфе для производства двигателей ПД-1.

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