Фонд развития промышленности поддержит конверсию на трех предприятиях ОПК

Москва, , 07:43 — REGNUM Три проекта в Санкт-Петербурге, Татарстане и Тульской области получили одобрение Фонда развития промышленности (ФРП) по программе «Конверсия», которая направлена на стимулирование выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил директор ФРП Роман Петруца.

«Экспертный совет ФРП одобрил три таких проекта на общую сумму займов 1,4 млрд рублей, а их общая стоимость превысит 3,7 млрд рублей», — приводит пресс-служба фонда слова руководителя.

Займы предоставлены Северо-Западному региональному центру Концерна ВКО «Алмаз-Антей» из Санкт-Петербурга, который планирует производить металлический порошок из нержавеющей стали для 3D-печати, компании «ИТО-Туламаш» из Тулы, осваивающей выпуск мерительного и высокоскоростного режущего инструмента для машиностроительной отрасли, а также заводу «ПОЗиС» на увеличение выпуска бытовой и медицинской холодильной техники.

Петруца сообщил, что за все время работы по программе «Конверсия» экспертный совет ФРП одобрил девять проектов, выделив порядка 4 млрд рублей в виде займов.

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