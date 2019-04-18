Из-за сбоя ПО «Связной» продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Москва, , 20:13 — REGNUM Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам из-за сбоя программного обеспечения. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает РИА Новости.

Непродолжительное время на сайте «Связного» iPhone 8 с объемом памяти 64 ГБ можно было купить за 5990 рублей. Другие модели iPhone также продавались по ценам, значительно ниже их рыночной цены.

Так, iPhone 7 с памятью 32 ГБ продавались за 4990 рублей, iPhone SE с памятью в 64 ГБ — 5990 рублей.

Другие модели также стоили дешево: Philips Xenium w3568 — за 49 рублей, Alcatel One Touch 2010 D — 290 рублей.

В «Связном» объяснили, что из-за плановой замены программного обеспечения произошел сбой. Именно поэтому цены на телефоны были такими низкими.

Также в «Связном» отметили, что за время сбоя было оформлено и оплачено 854 заказа. Магазин заверяет, что все заказы будут выполнены и покупатели получат товары по тем ценам, которые отображались на момент заказа. Покупатели, заказавшие телефоны, снятые с производства, получат современные смартфоны по цене, которая была на момент заказа.

Напомним, что iPhone 8 с объемом памяти 64 ГБ на сайте Apple стоит 52 871 рублей. iPhone 7 с памятью 32 ГБ — 39 651 рублей.