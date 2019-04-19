Цены на нефть удерживаются на максимальном уровне

Москва, , 07:17 — REGNUM По итогам торгов 18 апреля нефть сорта Brent подорожала на 0,48%, до $71,93. К концу дня покупатели отыграли утренние потери и вышли в плюс. Цена удерживается на максимальном уровне за несколько месяцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Росту котировок способствуют снижение запасов в США, продолжающееся сокращение поставок со стороны ОПЕК, а также санкции США в отношении Венесуэлы и Ирана.

Сегодня, 19 апреля, большинство бирж будут закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница). Торги по нефти не проводятся. Пока цена торгуется выше $70,25, для Brent актуальны цели: $72,50 и $74,50.

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