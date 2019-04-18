Москва, , 16:10 — REGNUM Цены на нефть замерли в узком диапазоне после публикации данных минэнерго США. Ведомство зафиксировало сокращении запасов нефти впервые за четыре недели, однако прогнозы аналитиков при этом не оправдались, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

С начала 2018 года цен на нефть поддерживаются ограничительными мерами ОПЕК+. Однако уже в июне ОПЕК+ встретиться на очередном заседании, на котором будет решаться вопрос о пролонгации или отмене сделки на следующее полугодие. Стоит отметить, что единой позиции в этом вопросе нет Россия, например, хочет выйти из соглашения.

«Технически нефть Brent с завидной частотой обновляет годовые максимумы, однако резкого сдвига в новый диапазон цен не происходит, что указывает на формирование боковика и о неуверенности инвесторов в дальнейшем росте.

Тем не менее общий сценарий актуален, в рамках тренда ожидается движение к уровням $75-$77 за баррель — диапазон 2018 года», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть «вяло реагирует» на отраслевую статистику