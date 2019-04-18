Нефть «вяло реагирует» на отраслевую статистику

Москва, , 12:53 — REGNUM В последнюю неделю нефть марки Brent торгуется в боковом диапазоне цен 72.00−70.50 долларов за баррель. Новости по запасам коммерческой нефти в США, которые вышли 17 апреля в отрицательном значении, не оказали должного влияния на рост ценовых котировок, а наоборот произошло снижение цен на $1, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Это говорит нам о том, что мировой рынок нефти достаточно насыщен углеводородами. Санкции, применяемые США к Венесуэле и Ирану, не возымели должного действия, страны переориентировались на других импортёров, а дефицит тяжёлой нефти, поставляемой из Венесуэлы в Европу, перекрывает Россия», — пояснил эксперт.

Поэтому России сейчас выгодно не сокращать добычу нефти, а наоборот наращивать. В связи с этим сделка по сокращению добычи странами ОПЕК+ становится не актуальной.

«Но пока данный диапазон цен не будет нарушен в ту или иную сторону, говорить о росте цен на нефть или о её падении преждевременно. Для марки WTI ключевыми уровнями будут является $63−65 за баррель», — считает Лисицын.

Читайте также: США необходимо «обвалить» цены на нефть к июню