Водка в России оказалась нелегальной на треть

Москва, , 15:10 — REGNUM Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной. Об этом говорится в материалах федеральной службы.

Отмечается, что всего было проверено 118 тыс. декалитров водки. Из них нелегальными оказались 36,3 тыс. декалитров, что составляет 30,8%.

Этиловый спирт и алкогольная продукция были проверены за год в объеме 1 млн 104,1 тыс. декалитров. 524 тыс. декалитров или 47,5% этой продукции обнаружено в нелегальном обороте.

В 2018 году в соответствии с судебными решениями уничтожено 14,2 млн литров нелегальной алкогольной продукции. Это почти в 1,7 раза больше, чем годом ранее, когда уничтожили 8,6 млн литров, добавили в Росалкогольрегулировании.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Росалкоголь направил предостережение компании «Яндекс», в котором говорилось о недопустимости дистанционной продажи алкоголя. Претензия службы касалась сервиса «Яндекс.Маркет», в котором появился раздел с ценами на алкогольную продукцию.

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