Не только карательные меры: о введении экологического налога

Москва, , 13:06 — REGNUM Перевод ряда платежей, в частности экологического налога, для предприятий в ряд налоговых выплат — решение скорее положительное, чем вредное, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский.

«Во-первых, это упрощает контроль за денежными потоками для предприятия и государства. Во-вторых, надо отдать должное нашей налоговой службе — она делает свою работу качественно и уклоняться от налогов довольно сложно.

Перевод платежей в налоги также позволит напрямую привязать объем выплат к объему производства, что сделает оплату более корректной и подстегнет желание компаний оптимизировать данные расходы максимально сильно», — пояснил эксперт.

Что нужно, чтобы избавиться от вредных отходов? Ответ на вопрос очевиден — модернизировать производства. Отдельно хочется отметить не только карательные меры (за невыплату налогов предприятия и собственников ждут серьезные проблемы), но и наличие стимулирующей программы — субсидий на целевые программы. Это, безусловно, существенно повысит заинтересованность компаний в работе по модернизации производства.

«Дополнительная мера, которую могло бы предложить правительство РФ — это налоговые каникулы по данной статье в случае существенных затрат на работы, связанные с защитой окружающей среды. Ведь, как сказали в одном кинофильме, «Проект по спасению будущего, даже самый маленький — достоин любых инвестиций», — пояснил Иногородский.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться экологический налог. Новый экологический налог призван сподвигнуть предприятия к более эффективной очистке отходов.

Читайте также: «Грязные» предприятия предлагают стимулировать экологическим налогом