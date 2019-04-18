«Грязные» предприятия предлагают стимулировать экологическим налогом

Москва, , 10:02 — REGNUM Новый экологический налог, призванный сподвигнуть предприятия к более эффективной очистке отходов, может появиться в России. Об этом рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов «Российской газете».

Идея заменить экологическим налогом платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в воду принадлежит финансовому блоку правительства, отметил он. В настоящее время предприятия являются основными загрязнителями сточных вод.

«Такой налог может быть дополнительным стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — сказал Кириллов.

Вместе с тем предприятия, модернизирующие очистные сооружения, получают поддержку государства — субсидии по целевым кредитам. Уже 40 организаций получили субсидии на сумму 5,3 млрд рублей, общая стоимость реализуемых проектов составила 146, 2 млрд рублей, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в России приняли поправки к Налоговому кодексу, переводящие ряд платежей в статус налоговых. Речь идет о гостиничном и экологическом налогах, сборах на утилизацию мусора, а также сборах с пользователей автодорог и операторов связи. Минфин и представители бизнеса договорились, что платежи могут быть включены в Налоговый кодекс не раньше 2021 года.

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