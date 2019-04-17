Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72

Москва, , 07:16 — REGNUM Торги по нефти 16 апреля завершились ростом. К закрытию дня цена на нефть сорта Brent восстановилась до 71,92 (+1,69%). Вечером положительную динамику на рынке поддержал отчет Американского института нефти (API), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Согласно последним данным API, запасы сырой нефти в США за последнюю неделю сократились на 3,1 млн баррелей, запасы бензина — на 3,56 млн. Запасы дистиллятов увеличились на 2,33 млн баррелей. Официальные данные от минэнерго США выйдут сегодня, 17 апреля, в 17:30 мск.

17 апреля утром на торгах в Азии покупатели протестировали уровень $72 за баррель. Промученная цель находится на уровне $72,50, за ней — $74,50.

В первой половине дня возможна нисходящая коррекция до $71,50 перед выходом отчета по запасам нефти минэнерго США. Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.

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