Москва, , 16:07 — REGNUM На рынке нефти складывается противоречивая ситуация из-за достаточно высоких цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Нефть марки Brent сегодня, 16 апреля, на европейской сессии торгуется выше $71 за баррель, в США уровень добычи нефти в сутки превысил суточную добычу в Саудовской Аравии, в связи с этим США всё больше и больше завоёвывают мировые рынки», — отметил эксперт.

Складывается ситуация, когда страны ОПЕК сокращают добычу нефти, цена при этом растёт, добыча сланцевой нефти в США становится рентабельной. И при этом США с легкостью накладывают санкции на Венесуэлу и Иран, уходят из Ливии, где начинаются военные действия, вместо наведения там порядка. Хотя своей нефтью восполняют экспорт из этих стран.

«В связи с этим, если нефть марки Brent закрепится выше $72 за баррель, то поход цены к уровню $75 не за горами. Но при этом возможно, что Россия откажется выполнять соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, и можно будет увидеть коррекционное движение к уровню $68, но это пока в долгосрочной перспективе», — считает Лисицын.

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