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Goldman Sachs озвучил шансы «жесткого Brexit»

Экономика

На заключение сделки по Brexit до 29 марта — 50%

Нью-Йорк, США, 15 февраля 2019, 21:02 — REGNUM  Goldman Sachs видит 50% на заключение сделки по Brexit до 29 марта и оценивает шансы «жесткого Brexit» и отказа от выхода Великобритании из Евросоюза в 15% и 35% соответственно, 15 февраля передает агентство Reuters.

«Премьер-министр будет неоднократно пытаться отложить окончательное парламентское голосование по вопросу сделки по Brexit, и усиление рисков будет продолжать играть роль в стимулировании окончательной ратификации этой сделки», — говорится в заявлении банка для клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля правительство Терезы Мэй в очередной раз потерпело поражение в парламенте по вопросу сделки по Brexit.

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