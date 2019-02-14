Bundesbank: Банки не успевают сбежать из Великобритании до Brexit

Берлин, 14 февраля 2019, 23:24 — REGNUM Центробанк Германии (Bundesbank) предупреждает, что многие европейские банки не успевают сбежать из Лондона до выхода Великобритании из Евросоюза, 14 февраля передает агентство Reuters.
«Не все банки… в настоящее время полностью соблюдают соответствующие надзорные ожидания SSM (Single Supervisory Mechanism, «единый механизм надзора» — прим. ИА REGNUM )», — сообщил журналистам представитель Bundesbank Йоахим Вюрмеллинг.
По словам Вюрмеллинга, банки Еврозоны «должны обеспечить перевод достаточного количества персонала в структуры ЕС» до Brexit, который произойдет уже 29 марта.
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