Bundesbank: Банки не успевают сбежать из Великобритании до Brexit

Берлин, , 23:24 — REGNUM Центробанк Германии (Bundesbank) предупреждает, что многие европейские банки не успевают сбежать из Лондона до выхода Великобритании из Евросоюза, 14 февраля передает агентство Reuters.

«Не все банки… в настоящее время полностью соблюдают соответствующие надзорные ожидания SSM (Single Supervisory Mechanism, «единый механизм надзора» — прим. ИА REGNUM )», — сообщил журналистам представитель Bundesbank Йоахим Вюрмеллинг.

По словам Вюрмеллинга, банки Еврозоны «должны обеспечить перевод достаточного количества персонала в структуры ЕС» до Brexit, который произойдет уже 29 марта.

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