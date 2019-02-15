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США и Китай продолжат торговые переговоры в Вашингтоне

Экономика

Торговое соглашение между сторонами пока не принято

Вашингтон, 15 февраля 2019, 16:43 — REGNUM  Представители США и КНР продолжат переговоры по прекращению «войны тарифов» на следующей неделе, 15 февраля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Белого дома, очередной раунд переговоров между Соединенными Штатами и Китаем стартует в Вашингтоне уже на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля завершился раунд переговоров США и Китая в Пекине, который изначально позиционировался как «заключительный». Торговое соглашение между сторонами пока не принято.

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Торговая война между Китаем и США
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