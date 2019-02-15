Нефть «покоряет новые вершины»

Москва, , 15:51 — REGNUM Торговая сессия 15 февраля открылась ростом цен на нефть. Котировки продемонстрировали рост на 0,74% до уровня в $65,08 — это более чем двухмесячный максимум. По состоянию на 13:00 по мск нефть торговалась приблизительно на уровне открытия — $64,79 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Росту нефтяных цен способствует нейтральный геополитический фон. Кроме того, вышедшие 14 февраля экономические новости по США вызвали рост негативных ожиданий в отношении доллара. А ослабевающий доллар может дать толчок к очередному всплеску интереса к нефти со стороны инвесторов», — полагает эксперт.

Сегодня, 15 февраля, будет опубликован еженедельный отчет о количестве буровых установок со стороны компании Baker Hughes. В последнее время данный отчет не оказывает значительного влияния на котировки, но всё же не стоит упускать его из виду. Кроме того, в любой момент могут появиться новости геополитического характера, способные внести на нефтяной рынок существенные коррективы.

«Так или иначе, при сохранении текущей ситуации на рынке нефти можно ожидать дальнейшего роста цен. Ближайшая цель — $65,90−66,05 доллара за баррель Brent. Однако из-за высокого уровня перекупленности возможны незначительные откаты. В случае изменения настроений инвесторов цены могут упасть до отметок $64,10−64,25», — считает Удилов.

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