Котировки нефти растут осторожно

Москва, , 13:08 — REGNUM Сегодня, 15 февраля, цены на нефть марки Brent упали с максимумов 2019 года выше $65 за баррель, так как экономические проблемы противостояли сокращению поставок, вызванному ОПЕК, и частичному закрытию крупнейшего в Саудовской Аравии нефтяного месторождения. Нефть марки Brent выросла до $65,10. Впервые в этом году превысив отметку в $65, а затем упал до $64,69. Котировки фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на уровне $54,45 выросли на 4 цента по сравнению с их последним расчетом, заявил корреспонденту ИА REGNUM ксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

По сути цены были поддержаны частичным закрытием Safaniyah Саудовской Аравии, крупнейшего морского месторождения нефти с производительностью более 1 миллиона баррелей в сутки. Частичное закрытие происходит в дополнение к добровольным сокращениям поставок во главе с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), лидером которой де-факто является Саудовская Аравия, нацеленная на ужесточение ситуации на рынке.

«Рассчитывается, что нефть должна составить в среднем $70 за баррель в 2019 году, чему способствует добровольное (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ) и недобровольное (Венесуэла, Иран) сокращение поставок ОПЕК. Ожидается также, что «поставки ОПЕК с 2,5 до 4 млн. Баррелей в сутки сократятся на 2,5 млн баррелей в день. Несмотря на пятничный бычий рынок, налицо признаки замедления спроса, что, по словам трейдеров, привело к снижению цен на нефть с предыдущих максимумов», — пояснил эксперт.

Сезон технического обслуживания наконец-то материализовался на этой неделе, поскольку загрузка нефтеперерабатывающих предприятий (США) снизилась на 480 базисных пунктов в неделю до 85,9%. Замедление экономического роста также вызывает озабоченность, и в Европе, Азии и Соединенных Штатах наблюдаются признаки замедления. Рост производства в США также может подорвать усилия ОПЕК по ужесточению рынка.

«На глобальный рынок нефти влияют как позитивные, так и негативные факторы. В этой связи в ближайшей перспективе цены на нефть продолжат рост до $65,50 за баррель для марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI hjcn составит до $55,80 за баррель», — считает Гасанов.

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