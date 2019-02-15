Цены на нефть планомерно укрепляются

Москва, , 09:13 — REGNUM Планомерное укрепление котировок нефти продолжилось 14 февраля и развивается под занавес недели — Brent тестирует уровень $65, новый ноябрьский максимум. Уходящая неделя оказалась весьма плодотворной для рынка после продолжительных неудачных попыток совершить восходящий прорыв, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Оценить устойчивость текущего бычьего импульса можно будет после выходных, когда мировые рынки будут отыгрывать итоги торговых переговоров в Пекине и судьбу правительства США — по последним сведениям Трамп намерен одобрить достигнутое Конгрессом соглашение», — отметил эксперт.

В более долгосрочной перспективе, когда инвесторы проанализируют переговоры и сделают выводы, перспективы рынка будут зависеть от санкций против Венесуэлы и Ирана, перспектив роста мирового предложения, прогнозов по мировому спросу, самочувствия мировой экономики в целом и китайской в частности, а также от действий ОПЕК. В общем, повлиять на динамику цен в предстоящие месяцы может целый ряд факторов, а значит, и волатильность здесь будет оставаться высокой.

«Что касается последнего фактора, учитывая угрозу замедления мирового спроса, возрастает вероятность того, что потребность мирового рынка в нефти картеля снизится в этом году. А это означает, что группе ОПЕК+ придется рассмотреть вопрос продления сделки по ограничению добычи.

В ближайшей перспективе сохранение всеобщего оптимизма может помочь Brent расположиться над уровнем $65, однако для подтверждения его пробоя потребуется покорение области $65,50», — считает Мащенко.

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