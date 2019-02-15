Ростуризм намерен «перенастроить» продвижение регионов России

Москва, , 12:40 — REGNUM Федеральное агентство по туризму планирует перенастроить направления развития внутреннего туризма в регионах России. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщили Ассоциации туроператоров России.

По её словам, сначала надо изучить результаты проделанной работы прежней команды Ростуризма, а затем разработать новый план продвижения регионов России.

«Есть регионы, где сформирован туристический продукт. Этот опыт будет рассмотрен, добавлено то, чего не хватает по тем или иным направлениям, и разработана маркетинговая кампанию для каждого региона», — пояснила Догузова.

Глава Ростуризма отметила, главная цель — «совершенно четко осознавать, что предлагает Ростуризм, и что получит конечный потребитель».

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что в 2018 году туристическая отрасль в России выросла на 15% по сравнению с 2017 годом.

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