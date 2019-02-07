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России нужен новый закон о туризме – глава АТОР

Экономика

Действующий закон серьёзно отстал от жизни

Москва, 7 февраля 2019, 12:10 — REGNUM  Действующий в России закон о туризме не отвечает сегодняшним требованиям времени, он серьёзно отстал от жизни и его надо переписывать. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщили в АТОР.

«Латать то, что уже есть бессмысленно: слишком много «заплаток». Нужна новая стратегия развития туризма», — подчеркнула Ломидзе.

По её мнению, новый государственный подход к туризму требует нового отраслевого закона и стратегии. В действующем законе очень слабо регулируется внутренний и въездной туризм.

«Законодательство должно закладывать основы для бизнеса, мотивировать бизнес заниматься внутренним и въездным туризмом», — отметила АТОР.

Кроме того, считает Ломилде, новый закон о туризме позволит туристам чувствовать себя более уверенно.

Подробнее на эту тему: Глава Ростуризма предложил разработать новый закон о туризме

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Олега Сафонова от должности руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

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