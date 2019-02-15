Нефть уверенно «тестирует» уровень $64

Москва, , 07:13 — REGNUM На торгах ICE 14 февраля нефть смеси Brent снова росла. К вечеру за баррель Brent давали $63,84, черное золото подорожало на 0,47%. В течение дня цена нефти выросла выше $64 за баррель, но пока удержаться на нем не смогла, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

В вышедшем 13 февраля ежемесячном прогнозе Международного энергетического агентства говорилось, что из-за санкций против Венесуэлы на рынке может возникнуть дефицит сернистой нефти. Из этого следует, что Россия может увеличить предложение нефти, но пока неясно, каким образом она это сделает в условиях ограничений на добычу нефти, которые иногда хуже санкций.

Данные по коммерческим запасам нефти, вышедшие 14 февраля, похоже, не отразились на цене нефти. Ближайшим уровнем сопротивления по цене Brent остается $64 за баррель, пока цена «тестирует» этот уровень. Прогноз на сегодня, 15 февраля, по цене Brent сохраняется в рамках в $62−64 за баррель.

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