«Рено Россия» разработает систему управления транспортом Москвы

Москва, 15 февраля 2019, 08:11 — REGNUM Разработкой интеллектуальных систем управления транспортом Москвы займётся производитель автомобилей компания «rРено Россия». Соглашение об этом подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ЗАО «Рено Россия» Андрей Панков, сообщается на портале градоначальника.
В рамках проекта в Москве будет создан Центр информационных разработок. В центре будут разрабатываться системы нового поколения, объединяющие транспортную инфраструктуру и городские сервисы.
Основной акцент будет сделан на беспилотный транспорт с искусственным интеллектом.
«Рено Россия» планирует инвестировать в проект создания Центра информационных разработок 350 млн рублей. Соглашение подписано на пять лет.
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Как сообщало ИА REGNUM, на решение транспортных проблем Москвы и развитие транспортной инфраструктуры в трехлетнем бюджете мегаполиса запланировано выделение 1 трлн 805 млрд рублей.
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