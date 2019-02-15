Пятница, 15 Февраля 2019 года
08:16:00 МСК

«Рено Россия» разработает систему управления транспортом Москвы

Экономика

В столице появится центр информационных разработок

Москва, 15 февраля 2019, 08:11 — REGNUM  Разработкой интеллектуальных систем управления транспортом Москвы займётся производитель автомобилей компания «rРено Россия». Соглашение об этом подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ЗАО «Рено Россия» Андрей Панков, сообщается на портале градоначальника.

В рамках проекта в Москве будет создан Центр информационных разработок. В центре будут разрабатываться системы нового поколения, объединяющие транспортную инфраструктуру и городские сервисы.

Основной акцент будет сделан на беспилотный транспорт с искусственным интеллектом.

«Рено Россия» планирует инвестировать в проект создания Центра информационных разработок 350 млн рублей. Соглашение подписано на пять лет.

Читайте также: Собянин: «Четвёртое кольцо» разгрузит дороги в центре Москвы

Как сообщало ИА REGNUM, на решение транспортных проблем Москвы и развитие транспортной инфраструктуры в трехлетнем бюджете мегаполиса запланировано выделение 1 трлн 805 млрд рублей.

Подробнее: Собянин рассказал о планах развития транспорта Москвы в 2019 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные проблемы Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить