«Рено Россия» разработает систему управления транспортом Москвы

Москва, , 08:11 — REGNUM Разработкой интеллектуальных систем управления транспортом Москвы займётся производитель автомобилей компания «rРено Россия». Соглашение об этом подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ЗАО «Рено Россия» Андрей Панков, сообщается на портале градоначальника.

В рамках проекта в Москве будет создан Центр информационных разработок. В центре будут разрабатываться системы нового поколения, объединяющие транспортную инфраструктуру и городские сервисы.

Основной акцент будет сделан на беспилотный транспорт с искусственным интеллектом.

«Рено Россия» планирует инвестировать в проект создания Центра информационных разработок 350 млн рублей. Соглашение подписано на пять лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, на решение транспортных проблем Москвы и развитие транспортной инфраструктуры в трехлетнем бюджете мегаполиса запланировано выделение 1 трлн 805 млрд рублей.

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