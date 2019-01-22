Собянин рассказал о планах развития транспорта Москвы в 2019 году

Москва, , 16:58 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин назвал приоритеты в развитии транспортной системы в 2019 году. Запись об этом появилась на его странице в Twitter.

Ими стали новые станции метро, две ветки Московских центральных диаметров (МЦД) и сокращение интервалов у поездов Московского центрального кольца (МЦК).

«Определили ключевые проекты развития транспортной системы на год. Главное: до 14 новых станций метро, запуск МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск» в конце 2019-го — начале 2020-го, сокращение интервалов движения поездов МЦК в час пик до 4 минут», — написал Собянин.

Среди других планов — 552 новых вагона «Москва» и открытие крупнейшего в мире Единого диспетчерского центра метро Москвы, а также 1700 новых автобусов, трамваев и электробусов, 32 км выделенных полос и 60 км обособленных трамвайных путей, развитие альтернативных видов транспорта и электронных сервисов, добавил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве введены в эксплуатацию 17 новых станций метро.

14 января в Москве прошёл технический пуск сразу четырёх новых станций метро. Ожидается, что в ближайшие месяцы туда будет протянута необходимая инфраструктура. Пассажиры на этих станциях появятся в мае 2019 года.

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