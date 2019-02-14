Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Правительство Мэй снова провалилось в парламенте с соглашением по Brexit

Политика

Соглашение по Brexit отвергнуто 303 голосами парламентариев против 258

Лондон, 14 февраля 2019, 22:40 — REGNUM  Правительство Великобритании снова потерпело поражение в голосовании по Brexit в палате общин, 14 февраля передает агентство Associated Press.

Соглашение по Brexit, повторно предложенное кабинетом Терезы Мэй, было отвергнуто 303 голосами парламентариев против 258.

Великобритания покидает Евросоюз 29 марта. В случае, если до этого срока не будет одобрена сделка по выходу с Брюсселем, страну ждет «жесткий Brexit» — выход из ЕС без соглашений о границах, торговле и миграции.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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