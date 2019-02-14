Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Нефть пока не достигла $65 за баррель

Экономика

Максимумом торгов стали $64,81 за баррель Brent

Лондон, 14 февраля 2019, 21:46 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне сокращения добычи Венесуэлы и ключевых производителей ОПЕК+, 14 февраля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 75 центов (1,2%), до $64,36 за баррель, максимумом торгов стали $64,81 за баррель. Нефть WTI выросла на 41 цент (0,8%), до $54,31 за баррель, сессионным максимумом стали $54,68 за баррель.

Тем не менее, цены сдерживаются отчетами о росте запасов энергоносителей в США и рисками сокращения мирового спроса на нефть.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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