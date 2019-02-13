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Рынок нефти: «хорошие новости» и «множество рисков»

Экономика

«Фактор хорошего самочувствия снова в игре, но... мировая экономика теряет импульс»

Нью-Йорк, США, 13 февраля 2019, 22:13 — REGNUM  Рост нефтяных цен вопреки отчету о рекордном увеличении запасов в США определяется многими «хорошими новостями», но содержит «множество рисков», считают эксперты нефтяного рынка, опрошенные 13 февраля агентством Reuters.

«Рынок (нефти) держится благодаря внешним рынкам, надежде на торговую сделку (США и Китая) и сильного Dow», — считает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

«Новости из Саудовской Аравии довольно значительны, и рынок реагирует на это больше, чем на что-либо еще», — считает старший вице-президент INTL FCStone Том Саал.

«Фактор хорошего самочувствия снова в игре, но… мировая экономика теряет импульс на фоне множества рисков, включая сохраняющуюся торговую напряженность между США и Китаем и геополитическую неопределенность», — считает Стивен Бреннок из PVM Oil Associates.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля нефть марки Brent выросла до максимума в $64 за баррель и в настоящий момент оценивается выше $63,5 за баррель.

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