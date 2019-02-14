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Голикова назвала регион России с «беспрецедентным» уровнем бедности

Экономика

В Туве в 2017 году бедность характеризует 41,5% населения

Голикова назвала регион России с «беспрецедентным» уровнем бедности
Пабло Пикассо. Нищий старик с мальчиком (фрагмент). 1903

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 14:00 — REGNUM  Самым бедным регионом России является Тува, где уровень бедности — более 41% от численности населения, об этом 14 февраля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По ее словам, в регионе в 2017 году бедность составила 41,5% от численности населения.

«Беспрецедентный уровень, это так называемая детская бедность, потому что численность детей (в регионе) — порядка 35% в структуре населения», — сказала Голикова.

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Вице-премьер призвала правительство присоединиться к решению задачи снижения бедности, которую поставил президент страны Владимир Путин.

Напомним, ранее Голиковазаявила, что бедность в России продолжает снижаться. По данным Росстата, отметила вице-премьер, за девять месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%). Однако, по мнению экспертов, снижение бедности в России — это иллюзия чиновников.

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Инвестиционный форум Сочи — 2019
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