Иллюзия чиновников: о снижении бедности в России

Москва, , 14:40 — REGNUM Снижение бедности в России — это иллюзия чиновников. При росте потребительских цен (инфляция в 2018 году чуть превысила прогноз и составила 4,3%, в этом году она будет не менее 5% по официальным данным и около 10−12% — в реальности) и отсутствующей положительной динамике в доходах граждан РФ это маловероятно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

У Росстата, как известно, очень запутанные методики расчетов ряда социальных показателей, в которых есть множество важных и неважных нюансов, в том числе и устаревших. Снижение официального показателя может быть связано с изменением методики расчета, но к реальному положению дел это не имеет ровным счетом никакого отношения.

«Стоит обратить внимание, что индексация пенсий и социальных пособий в последние 6−8 месяцев «съедается» инфляцией. На таком фоне положительной динамики в показателе бедности не может быть, если только она не сложилась за счет более активной убыли населения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в ходе Гайдаровского форума вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что бедность в РФ продолжает снижаться. «По данным Росстата, за 9 месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%)», — сказала она.

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