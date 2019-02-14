Москва, , 13:01 — REGNUM Начало торговой сессии 14 февраля отметилось ростом цен на нефть. Котировки стартовали с отметки $63,66. По состоянию на 10:00 мск баррель Brent дорожал на 1,16% и торговался на отметке $64,41. Сегодня обновлен вчерашний максимум, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Росту цен на нефть способствует позитивный новостной фон. Вышедший 13 atdhfkz отчет Управления энергетической информации министерства энергетики США отразил рост запасов сырой нефти в США на 3,633 млн баррелей», — привел цифры эксперт.

Теоретически это могло привести к падению цен, однако решающую роль всё же сыграла публикация ежемесячного отчета по нефтяному рынку со стороны Международного энергетического агентства. Документ продемонстрировал, что страны ОПЕК сокращают добычу нефти в рамках достигнутых договоренностей.

«14 февраля не ожидается выхода новостей, оказывающее прямое влияние на нефтяные цены, однако не следует сбрасывать со счетов геополитические риски, которое в последнее время «выстреливают» неожиданно.

При сохранении текущей ситуации на рынке можно ожидать дальнейшего роста цен до уровня $65,10. Если же из-за политических рисков обострятся негативные ожидания инвесторов, возможно падение цены до уровня $61,50», — считает Удилов.

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