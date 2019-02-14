Нефть сохранит восходящий уклон — мнение

Москва, , 09:43 — REGNUM Нефть Brent 13 февраля прорвалась к уровням ноября вблизи отметки $64 за баррель, где встретила сопротивление и частично откатилась. Тем не менее? по итогам дня котировки показали приличный подъем, несмотря на негативную статистику от минэнерго США. Сегодня, 14 февраля, цена развивает восхождение, тестируя этот психологический уровень, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Согласно ведомству, на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 3,6 млн баррелей при прогнозе увеличения на 2,4 млн. Результат сильно контрастирует с данными API, которые отразили падение запасов, хотя и не масштабное. Добыча осталась без изменений — на рекордном уровне 11,9 млн баррелей.

«Отчет немного подкосил быков, однако общий позитивный настрой сохранился благодаря надеждам на заключение торговой сделки между США и Китаем. Несмотря на то, что вероятность прихода к консенсусу до наступления марта невелика, смягчение позиции Трампа и оптимистичные комментарии официальных лиц перед стартом переговоров вселяют в инвесторов веру в прогресс, который в конечном итоге положит конец торговой войне», — пояснил эксперт.

Опираясь на спрос в сегменте рисковых активов, в ближайшей перспективе Brent может сохранить восходящий уклон не только на этом геополитическом факторе, но и благодаря другим драйверам. К примеру, трейдеров также вдохновляет нацеленность Саудовской Аравии на перевыполнение условий сделки. Так, в марте королевство намерено сократить добычу на 500 тыс. баррелей больше, чем предполагают обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. А между тем экспорт нефти из Венесуэлы после введения санкций США упал до минимума почти за 10 лет.

«Пока эти драйверы остаются актуальными, рынок отодвигает другие «раздражители», включая угрозу замедления мировой экономики, на задний план. Но для дальнейшего подъема цен потребуются позитивные заявления со стороны переговорщиков США и Китая», — считает Мащенко.

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